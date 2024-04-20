الرئيس الفلسطيني: سنعيد النظر في علاقاتنا مع أمريكا بما يضمن حماية مصالح شعبنا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن بلاده ستعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد طلب فلسطيني بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وقال عباس في مقابلة مع وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)،اليوم إن تصويت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي باستعمال “الفيتو”، موقف مخيب للآمال ومؤسف ومخز وغير مسؤول وغير مبرر، معتبرا أن استخدام “الفيتو” يشكل عدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى تاريخه وأرضه ومقدساته، وتحديا لإرادة المجتمع الدولي.

وشدد على ضرورة أن تدرك الولايات المتحدة أن الشرق الأوسط لن يستقر دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وان القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خطوط حمراء، لن يسمح لأحد بتجاوزها، وسياسة المعايير المزدوجة ودعم إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني لن يخلق واقعا لا يرضى عنه الشعب الفلسطيني، ولن يجلب الأمن والسلام لأحد.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة و صوت لصالح القرار 12 عضوا من بين أعضاء المجلس 15، وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت بريطانيا وسويسرا.