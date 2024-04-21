شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم أوكراني على روسيا بعشرات الطائرات المسيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، إذ شنت أوكرانيا هجوما بعشرات الطائرات المسيرة بعيدة المدى على ثماني مناطق روسية.

وأدى إلى اشتعال النار في مستودع للوقود وقصف ثلاث محطات كهرباء فرعية. تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وكانت سلسلة هجمات جوية روسية استهدفت نظام الطاقة في أوكرانيا.

وقصفت مدنها بالصواريخ والطائرات المسيرة في الأسابيع القليلة الماضية. حرائق في مواقع مختلفة واندلعت حرائق في مواقع مختلفة "تضررت ثلاث محطات كهرباء فرعية على الأقل ومستودع وقود بسبب اشتعال النيران فيهم".

وزارة الدفاع الروسية كانت أوضحت أنها أسقطت 50 طائرة مسيرة أوكرانية منها 26 في منطقة بيلجورود وعشر في منطقة بريانسك وثماني في منطقة كورسك واثنتان في منطقة تولا.

هذا فضلا عن واحدة في كل من مناطق سمولينسك وريازان وكالوجا وموسكو.

