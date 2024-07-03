شكرا لقرائتكم خبر عن «المداواة» توقع عقدا لإنشاء مجمع طبي بإيجار 85 ألف ريال سنويا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المداواة عقد استثمار عقار لإنشاء وتشغيل مجمع طبي لمدة 23 عاما مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والأسكان بإيجار سنوي 85 ألف ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت أمس على موقع تداول، استلامها خطاب ترسية مشروع إنشاء وتشغيل مجمع طبي بمحافظة المجاردة.

وأضافت أن العقد يتضمن: تأجير موقع مساحته 1965م2 بغرض استثماره في إقامة وإدارة وتشغيل مجمع طبي لمدة 23 عاما.

ومن المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي في زيادة أعداد المراجعين والنتائج المالية للشركة عند اكتمال وتشغيل المشروع.

وأفادت بأن التوقيع على العقد تم من طرف شركة من خلال المنصة الإلكترونية يوم 26/12/1445هـ الموافق 02/07/2024م، ومن المتوقع أن تبلغ القيمة التقديرية المبدئية لأعمال أنشاء المباني وتجهيز المعدات الطبية للمشروع 3 ملايين ريال.