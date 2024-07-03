شكرا لقرائتكم خبر عن «سمو العقارية» توقع عقدا مع «جبين» بقيمة 1.3 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة سمو العقارية مع شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين)، أمس، عقد لتطوير أعمال البنية التحتية الأساسية والثانوية وتصميم وبناء عدد 1104 وحدات سكنية متكاملة بكامل الخدمات والمرافق في مدينة ينبع الصناعية بقيمة إجمالية للمشروع تقدر بـ 1.3مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاتفاقية وفقا لعقود شراء وحدات سكنية يتم إبرامها بين شركة جبين وشركات صناعية من خلال برنامج تملك المساكن الخاص بهذه الشركات.

وأضافت أن العقد يسري من تاريخ التوقيع وتكون مدة التطوير والتنفيذ 36 شهرا تبدأ من تاريخ توقيع عقود الشراء مع الشركات الصناعية.

وتوقعت أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة اعتبارا من بداية أعمال التطوير والتنفيذ في المشروع.