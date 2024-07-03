شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مراجع حسابات لـ«نولجنت» وتحديد أتعابه بـ480 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي تعيين مكتب آر أس أم كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التعيين جاء لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة للنصف الأول والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م، وتم تحديد أتعابه بمبلغ 480,000 ريال.وكانت الشركة قد أعلنت نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) بتاريخ 1 يوليو الحالي.