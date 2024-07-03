الاقتصاد

تعيين مراجع حسابات لـ«نولجنت» وتحديد أتعابه بـ480 ألف ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي تعيين مكتب آر أس أم كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التعيين جاء لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة للنصف الأول والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م، وتم تحديد أتعابه بمبلغ 480,000 ريال.

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وكانت الشركة قد أعلنت نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) بتاريخ 1 يوليو الحالي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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