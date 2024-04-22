مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عمان والإمارات تهدف إلى تعزيز التعاون

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون والانتقال به إلى آفاق أرحب بما يحقق مزيداً من الازدهار لعلاقات البلدين حاضراً ومستقبلا.

جاء ذلك في إطار زيارة سلطان عمان التي يقوم بها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقائه مع الشيخ محمد بن زايد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، شملت الاتفاقيات والمذكرات التي أعلنها البلدان خلال مراسم أقيمت بقصر الوطن في أبوظبي، مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة، إضافة إلى السكك الحديدية والتكنولوجيا والتعليم.

وحضر المراسم عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، كما حضرها الخليج 365 المرافق للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

وكان رئيس دولة الإمارات، قد استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، سلطان عمان هيثم بن طارق في العاصمة أبوظبي.

وفي مطار الرئاسة، تبادل الجانبان خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار، الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

وقد رافق الطائرة، التي تقل سلطان عمان لدى دخولها أجواء دولة الإمارات، عدد من الطائرات العسكرية الإماراتية تحية وترحيباً.

وقالت مراسلة "سكاي نيوز عربية" إلى قصر الوطن في أبوظبي إن زيارة سلطان عمان يفترض أن تستغرق يومين يبحث الجانبان خلالها تعميق العلاقات الثنائية الراسخة.

وأضافت: "يرافق سلطان عمان في هذه الزيارة عدد من الوزراء وهذا يعكس طبيعة الملفات التي سيتم التطرق لها، ومنها الملفات الاستراتيجية، والأمن ولاستقرار في كل المنطقة، بالإضافة لملف الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين".

أكدت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في الإمارات، لانا زكي نسيبة، رفض دولة الإمارات القاطع للادعاءات الزائفة التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة، مؤكدة أنها مزاعم لا أساس لها من الصحة.

نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة

وأشارت إلى أن دولة الإمارات وجهت رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل الجاري، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة بعد مرور عام على الصراع، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان.

وفي هذا الصدد، أكدت الإمارات العربية المتحدة أنها ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان ومواصلة العمل مع جميع المعنيين لدعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية.