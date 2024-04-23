مصرع شخص وإصابة 2 في تصادم 3 تريلات نقل بالوادي الجديد



محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخران، في تصادم 3 تريلات، في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمركز الخارجة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة ومصابين في حادث مروري بطريق الخارجة - الداخلة.

تبين تصادم 3 تريلات نقل عملاقة بطريق " الخارجة – الداخلة " بمنطقة الكيلو 55 من الطريق بالقرب من مشروع فوسفات أبو طرطور أسفر عن وفاة الشاب إبراهيم يوسف مصطفى 27 عامًا من محافظة أسيوط، وإصابة كل من أبو العلا احمد على 35 عامًا، مقيم بمحافظة أسيوط، محمد على بيومي 38 عامًا مقيم بمحافظة أسيوط.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت جثة المتوفي والمصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، فيما تسبب الحادث في اغلاق الطريق وتوقف حركة السير به، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.