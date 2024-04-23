مقتل قيادي بارز بحزب الله في هجوم إسرائيلي جنوبي لبنان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد قادته المركزيين في القوات الجوية في هجوم إسرائيلي على جنوبي لبنان.

وقال حزب الله في بيانه، إن المسؤول هو المسؤول في الوحدة الصاروخية حسين عزقول.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد نشر صورًا تظهر استهداف زعقول داخل سيارته في قرية عدلون قرب مقام النبي ساري جنوب لبنان.

وقالت إسرائيل، إن مقتل زعقول يمثل ضررًا بالغًا ملموسًا لحزب الله، في قدراته الجوية والتنظيمية في المنطقة، وذلك من خلال تنسيق زعقول للهجمات المستهدفة للشمال الإسرائيلي، بحسب بيان جيش الاحتلال.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، إنه تم استهداف مسؤول آخر في الوحدة الجوية لقوة الرضوان التابعة لحزب الله وهو ساجد صرفند في هجوم آخر أمس على منطقة أرزون.