حبيش بعد لقاء "الاعتدال الوطني" بجعجع: سنتابع زياراتنا على الكتل "لنشوف وين بدنا نصير بهل مبادرة"

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وفدًا من تكتل "الاعتدال الوطني"، ضم النواب وليد البعريني، سجيع عطية، محمد سليمان وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم.

عقب اللقاء الذي استغرق نحو ساعة ونصف ساعة، وضع حبيش الزيارة، في تصريح، في إطار استكمال الجولات التي يقوم بها وفد تكتل "الاعتدال الوطني"، وقال: "بحثنا في بنود المبادرة وطرحنا بعض الافكار الجديدة وسمعنا رأيه ووجهة نظره".

وإذ لفت إلى أن "التكتل سيتابع زياراته على الكتل النيابية الأخرى "لنشوف وين بدنا نصير بهل مبادرة"، أكد حبيش أن "الجميع متفق وهدفه انهاء الفراغ الرئاسي، على أمل الوصول الى انتخاب رئيس جديد للبلاد في أسرع وقت".