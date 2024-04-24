بذريعة عيد الفصح اليهودي.. قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين لمدة يومين تزامنا مع بدء عيد الفصح اليهودي.

في المقابل فتحت قوات الاحتلال، الحرم الإبراهيمي أمام المستوطنين بذريعة الاحتفال بعيد الفصح.

وندد مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة، بإغلاق سلطات الاحتلال للحرم، واصفًا القرار بالتعدي "الاستفزازي" على حق المصلين في الوصول لأماكن العبادة الخاصة بهم.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الأوقاف الإسلامية، إن 532 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، ضمن احتفالاتهم بعيد الفصح.

وتدعو جماعة الهيكل المتطرفة، إلى تزايد أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد إضافة إلى تقديم القرابين عند المسجد.

