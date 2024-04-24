بلينكن وصل إلى شنغهاي في ثاني زيارة للصين في أقل من عام

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الصين في ثاني زيارة لهذا البلد في أقل من عام، تهدف إلى تشديد الضغط على بكين في مسائل مختلفة منها دعمها لروسيا، مع السعي إلى إرساء المزيد من الاستقرار في العلاقات بين البلدين، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

وحطت طائرة بلينكن في شنغهاي في أول محطة من زيارته، يلتقي خلالها رجال أعمال وطلابا.