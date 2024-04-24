خارجية الصين حذّرت من أن الدعم العسكري الأميركي لتايوان يزيد من "خطر حصول نزاع"

حذرت خارجية الصين من أن الدعم العسكري الأميركي لتايوان يزيد من "خطر حصول نزاع" في مضيق تايوان، بعدما خصص الكونغرس الأميركي مساعدة عسكرية بقيمة ثمانية مليارات دولار للجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.
وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، "أنني أود التشديد على أن تعزيز الولايات المتحدة وتايوان لعلاقاتهما العسكرية لن يجلب الأمن لتايوان"، موضحًا أنّ من شأن ذلك "فقط زيادة التوترات وخطر اندلاع نزاع عبر مضيق تايوان".
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