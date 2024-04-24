حزب الله: استهدفنا مبنى يتواجد فيه جنود العدو في أفيفيم واوقعناهم بين قتيل ‏وجريح

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديداً المجزرة في ‏حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 24-04-‏‏‏2024 مبنى يتواجد فيه جنود العدو في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأوقعوهم بين قتيل ‏وجريح. ‏

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