36 بندا على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة

وزع الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ، بناء لطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جدول اعمال جلسة لمجلس الوزراء بصدد الدعوة لها، وتتضمن 36 بندا.

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