50 ألفا يفرون من معارك إثيوبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن أكثر من 50 ألف شخص نزحوا من منازلهم في شمال إثيوبيا جراء معارك دائرة في منطقة متنازع عليها. وأشار المكتب نقلا عن السلطات بالمنطقة الواقعة بين إقليمي تيغراي وأمهرة إلى أن عدد النازحين جراء الاشتباكات المسلحة في بلدة ألاماتا ورايا ألاماتا منذ 13 أبريل تجاوز 50 ألف شخص، مؤكدا في تقرير له أن غالبية النازحين هم من النساء والأطفال والشباب والمسنين.

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