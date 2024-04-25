شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يدعو الصين للسماح ببيع تطبيق "تيك توك" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم الأربعاء إنه يجب على الصين السماح ببيع تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تركز على العمل من خلال سحب استثمارات تيك توك من مالكها الصيني بطريقة تتسق مع مخاوف الأمن القومي. مصادقة بايدن وذكر مسؤول في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء، إن الحملة تعتزم مواصلة استخدام تطبيق تيك توك بعد مصادقة بايدن على قانون قد يحظر التطبيق في الولايات المتحدة إذا لم تبعه شركة بايت دانس المالكة له.

ويمنح القانون الجديد الشركة، ومقرها بكين، 9 أشهر لبيع التطبيق، أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.

ويمكن للرئيس أن يمدد المهلة لمرة واحدة لمدة 90 يومًا.