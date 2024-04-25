محافظ المنيا: 5 سيارات إطفاء سيطرت على حريق "مخزن ملوي" ولا يوجد ضحايا (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبوزيد بالمتابعة الميدانية لحادث نشوب حريق في مخزن للأجهزة الكهربائية بإحدى الوحدات السكنية بمدينة ملوي، ورافقه خلالها اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى.

وأوضح المحافظ أنه جرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء وسيارتي شفط من شركة المياه وسيارتي اسعاف، وتمت السيطرة بالكامل على الحريق دون خسائر فى الأرواح.

كما تم نقل أحد الماره يبلغ من العمر 22 عاماً لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج عقب إصابته باختناق جراء الحريق، وانحصرت الخسائر في محتويات المخزن من الأجهزة الكهربائية.

وجاء ذلك عقب تلقي غرفة العمليات إخطاراً يفيد بنشوب حريق بمخزن أجهزة كهربائية على مساحة 220 م٢ بشارع المعهد الديني خلف استاد ملوي الرياضي، جنوب محافظة المنيا، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.