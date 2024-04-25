مسؤول في كوريا الشمالية: العقوبات الأميركية تحولت إلى حبل المشنقة حول رقبة واشنطن نفسها

صرح نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم إون تشول، أن العقوبات الأميركية ضد بلاده، أصبحت بمثابة "حبل المشنقة حول رقبة" واشنطن نفسها.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن نائب الوزير قوله: "يمكن القول إنه بالنسبة للولايات المتحدة التي تعير اهتماما كبيرا بالهيمنة وإخضاع الدول الأخرى لها، تعتبر العقوبات الأداة الدبلوماسية المفضلة.. ولكن في شبه الجزيرة الكورية أصبحت العقوبات حبل المشنقة الذي يلف حول رقبة الولايات المتحدة نفسها".
وذكر أن العقوبات الأميركية "ساهمت في تعزيز" كوريا الشمالية، مضيفا أن تطوير الأسلحة النووية في بلاده بدأ "ردا على التهديدات النووية" من قبل الولايات المتحدة.
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