نقلت شبكة "NBC" الأميركية عن رسالة لهيئة تدريس بجامعة تكساس الأميركية، قولها: "ننتقد سماح رئيس الجامعة للشرطة بتحويل الحرم الجامعي لمنطقة عسكرية"، وذلك على خلفية احتجاجات طلابية منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة واستمرار الدعم الأميركي لإسرائيل.
وأعلنت الهيئة أنّ "أعضاء من الهيئة لن يزاولوا عملهم اليوم بسبب الرد العسكري على حدث طلابي"، موضحة أنّ "فعالية التضامن مع غزة لم تتضمن أي تهديد بالعنف أو تعطيل للدراسة".
في هذا السياق، ادّعى رئيس جامعة تكساس أنّ "جامعتنا أوفت بوعدها وعاقبت متظاهرين تجاهلوا مناشدات ضبط النفس وفض التجمع".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة تدريس بجامعة تكساس: أعضاء من الهيئة لن يزاولوا عملهم اليوم بسبب الرد العسكري على فعالية التضامن مع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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