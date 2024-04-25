ارتفاع عدد القتلى الصحفيين في غزة إلى 141 جرّاء الحرب الإسرائيلية على القطاع

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بلاغ، عن "استشهاد الصحفي محمد بسام الجمل ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 141".
وبعد 200 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لا يزال الصحفيون يواجهون القصف الإسرائيلي العشوائي في القطاع والذي يستهدف المدنيين وسط كارثة إنسانية في القطاع.
وحذرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية مرارًا من استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الإعلامية، ودعت إلى توفير الحماية لهم، وسط تجاهل إسرائيلي لتلك الدعوات.
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