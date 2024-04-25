هروب أكثر من 100 نزيل من سجن في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال متحدث باسم أحد السجون في نيجيريا اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 118 نزيلاً فروا من السجن بعد هطول أمطار غزيرة استمرت عدة ساعات مساء أمس، وألحقت أضراراً بالمنشأة الواقعة في سوليجا بالقرب من العاصمة النيجيرية أبوجا.
ابوظبي - سيف اليزيد - قال متحدث باسم أحد السجون في نيجيريا اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 118 نزيلاً فروا من السجن بعد هطول أمطار غزيرة استمرت عدة ساعات مساء أمس، وألحقت أضراراً بالمنشأة الواقعة في سوليجا بالقرب من العاصمة النيجيرية أبوجا.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام