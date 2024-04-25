قائد الجيش بحث مع رئيس عام الرهبنة اللبنانية المارونية في شؤون مختلفة

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس عام الرهبنة اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

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