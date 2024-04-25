الحوثي: لم تنفع أي وسيلة إسرائيلية لإيقاف جبهة "حزب الله" أو إثنائه عن مواصلة دوره الكبير والعظيم

أشار قائد حركة "أنصار الله" عبد الملك بدر الدين الحوثي، الى أن "هناك تصعيد كبير وعمليات مكثفة لحزب الله في جبهته المهمة المباشرة التي ينكل فيها بالعدو الإسرائيلي، وعمليات حزب الله دقيقة وهادفة ومؤثرة ومنكلة بالعدو الإسرائيلي".

لفت الحوثي، الى أن "الأصوات في أوساط العدو الإسرائيلي بدأت ترتفع عن حجم المأزق الذي يعيشونه في مواجهة حزب الله، ,عمليات حزب الله التي تتصاعد وبدقة وبتأثير ضد العدو الإسرائيلي تنكل بالجيش الإسرائيلي وبالمحتلين شمال فلسطين".

وذكر أن "مئات الآلاف من المحتلين الغاصبين شمال فلسطين يواجهون مشكلة كبيرة جدا في الخوف من التواجد شمال فلسطين، وهناك تعطل غير مسبوق للمصانع والشركات شمال فلسطين المحتلة، وله تأثير كبير على اقتصاد العدو الإسرائيلي".

وشدد على أن "تأثير عمليات حزب الله تزايد بشكل كبير وأصبحت مزعجة جدا للعدو الإسرائيلي، ولم تنفع أي وسيلة إسرائيلية لإيقاف جبهة حزب الله أو إثنائه عن مواصلة دوره الكبير والعظيم في إسناد الشعب الفلسطيني".