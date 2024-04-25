كشف مسؤول كبير بالإدارة الأميركية لوكالة "رويترز"، أننا نرى بعض المؤشرات على أنه قد يكون هناك مجال للتوصل إلى اتفاق في غزة ولكننا لسنا واثقين تماما".

كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز" عن مسؤول أميركي: نرى مؤشرات على إمكانية التوصل لاتفاق في غزة لكننا لسنا واثقين تماما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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