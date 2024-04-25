بيلاروسيا: أحبطنا هجوما على العاصمة مينسك

ابوظبي - سيف اليزيد - نقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن رئيس جهاز الأمن في بيلاروسيا، اليوم الخميس، قوله إنه جرى إحباط هجوم على العاصمة مينسك بطائرات مسيرة أطلقت من ليتوانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن إيفان تيرتل رئيس لجنة أمن الدولة في بيلاروسيا قوله "نفذت لجنة أمن الدولة، بالتعاون مع زملاء من وكالات إنفاذ القانون الأخرى، عددا من التدابير الأمنية الصارمة مؤخرا، والتي مكنت من منع ضربات طائرات مسيرة مقاتلة من أراضي ليتوانيا على أهداف في مينسك وضواحيها".

وقال المتحدث باسم الجيش الليتواني، في بيان ردا على ذلك، إن الجيش لم ينفذ أي تحرك ضد دول أخرى.

وتعد بيلاروسيا حليفة لروسيا.