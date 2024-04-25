نقيب الصحفيين النيجيري: أسبوع من النمو والإلهام في الدورة التدريبية للصحفيين الأفارقة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الدكتور كريستوفر إيسيجوزو MFR، رئيس مؤتمر الصحفيين الأفارقة، CAJ، ورئيس اتحاد الصحفيين النيجيريين NUJ، عن سعادته بتواجده في الاسبوع الأول من فعاليات الدورة التدريبية الثامنة والخمسين للصحفيين من جميع أنحاء أفريقيا، المنعقد في القاهرة.

رئيس مؤتمر الصحفيين الأفارقة

قال كريستوفر، “بصفتي رئيسًا لاتحاد الصحفيين النيجيريين، فإنني أشعر بالامتنان العميق للتجربة الثرية التي مررت بها خلال الأسبوع الأول من البرنامج”، موجهًا شكره للمنظمين من اتحاد الصحفيين الأفارقة، في الدورة التدريبية بالشكل اللائق.

وأوضح رئيس مؤتمر الصحفيين الأفارقة، CAJ، أن خلال زيارته لمصر، عقد نقاشات وقدم اوراق للجهات المعنية من أجل توسيع آفاق وتعميق لفهم للقضايا الحاسمة التي تشكل مهنتنا.

وأكد الدكتور كريستوفر إيسيجوزو MFR، رئيس مؤتمر الصحفيين الأفارقة، CAJ، ورئيس اتحاد الصحفيين النيجيريين NUJ، أن استكشاف تاريخ مصر وثقافتها الغنية، بدءًا من الأهرامات المهيبة وحتى المتحف الوطني للحضارة الملهم، لم يكن سوى أمر مذهل، إن التعامل مع زملائنا الصحفيين في مقر نقابة الصحفيين المصريين عزز روح التضامن بيننا.

موجهًا رسالة للزملاء المشاركين في الدورة من الجنسيات المختلفة، قائلًا:" إلى زملائي المشاركين الذين سيستمرون على مدار الأسبوعين المقبلين، أشجعكم على تذوق كل لحظة واستخلاص أقصى قيمة من هذا البرنامج الاستثنائي، نقل الزخم والمعرفة الجديدة إلى بلداننا".

واختتم رسالته قائلًا:" وأنا أودع القاهرة، أحمل معي ذكريات عزيزة ورؤى قيمة، وإلى أن نلتقي مرة أخرى، دعونا نبقى على اتصال ونستمر في تضخيم صوت الحقيقة والنزاهة من خلال عملنا،سوف أعود إلى نيجيريا، مع إلهام متجدد لمستقبل الصحافة الأفريقية".

وافتتح السبت الماضي، كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، فعاليات الدورة التدريبية رقم 58 للصحفيين الأفارقة، بمشاركة صحافيين من دول "مصر والكونغو برازفيل وكينيا وغانا ونيجاريا وتشاد وتنزانيا والمملكة المغربية وغيرها "، التي ينظمه اتحاد الصحفيين الأفارقة.

جاء ذلك بحضور ياسر المعبدى الامين العام للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، و صالح الصالحي وكيل اول المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، والدكتورة سامية عباس أمين عام الاتحاد الصحفيين الأفارقة، ونقيب الصحفيين نيجيريا الدكتور كريستوفر إيسيجوزو ولفيف من الاعلاميين والصحفيين .

وصل عدد المتدربين في دوراتة نحو 200 متدرب ، مما أسهم في تعزيز قدرات الصحفيين من كافة بلدان وربوع قارتنا الافريقية ، كما احيي وجود قيادات العمل الاعلامي المصري والافريقي ، واعضاء الدورة من الصحفيين من مختلف مؤسسات العمل الاعلامي في مصر.

و يعتبر من اهم مستهدفات الدورة التدريبية هو خلق هذه الصلات بين الصحفيين من مختلف البلدان الافريقية وبعضهم البعض ، من ناحية وبينهم وبين الصحفيين المصريين ، مما يعزز التفاهم والوعي المتبادل لقضايا قارتنا وما تمر به بلداننا وما تواجهه من تحديات سياسية واقتصادية وتنموية وكذلك أمنية وعسكرية.



ولاشك ان دوراتنا التدريبية تسمح بتبادل الآراء والاستماع لافكار العديد من الخبراء والمتخصصين الذين يسهمون بفكرهم في توضيح المشهد الاقليمي والافريقي و الدولي مما يتيح لاعضاء دورتنا التفاعل والادراك المتعمق لكافة القضايا المطروحة علي الساحة الافريقية والاقليمية والدولية ، لاسيما في هذا الوقت شديد التعقيد والحساسية على مستوي القارة الافريقية والعالم ، وهو مايضع علي بلداننا ضغوط تهدد مسارات التنمية والامن والاستقرار علي صعيد قارتنا والعالم .

نقيب الصحفيين النيجيري والسفير محمد حجازي

نقيب الصحفيين النيجيري عقب زيارته لاهرام

نقيب الصحفيين النيجيري في نقابة الصحفيين المصرية

نقيب الصحفيين النيجيري في نقابة الصحفيين المصرية

نقيب الصحفيين النيجيري في نقابة الصحفيين المصرية

نقيب الصحفيين النيجيري في نقابة الصحفيين المصرية

نقيب الصحفيين النيجيري فى ماسبيرو

نقيب الصحفيين النيجيري فى ماسبيرو