اعتبر النائب فراس حمدان بان هناك لجنة وزاريّة مصغّرة مختصّة بمعالجة موضوع النازحين السوريين لا تجتمع ممّا يُظهر عدم جدية التّعاطي في هذا الملفّ. واشار في حديث تلفزيوني، الى ان هناك حلّ لملفّ النّازحين لا يُناقشه أحد وهو إقامة مخيّمات عند الحدود اللبنانية - السورية وهذا الحلّ لا يؤثّر على البنى التحتية ولا على الأمن ولا على الديمغرافيا، وأحد لا يتعاطى بمسؤولية بل الجميع يرمي الاتّهامات ويتكلّم بأحاديث عنصرية.
ولفت حمدان الى انه كلمة الحقّ يجب أن تُقال في كلّ الأماكن وليس في مجلس النواب فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر حمدان: هناك لجنة وزاريّة مصغّرة مختصّة بمعالجة موضوع النازحين السوريين لا تجتمع ممّا يُظهر عدم جدية التّعاطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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