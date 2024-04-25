سليم الصايغ: جلسة مجلس النواب اليوم هي استمرار لنهج التعطيل وعدم التوازن وانتظام المؤسسات

اعتبر عضو كتلة "الكتائب" النائب سليم الصايغ بان اجراء الانتخابات البلدية واجب دستوري ولا نرى مانعاً من ان تجرى في بعض المناطق الجنوبية التي لا تشهد ظرفاً امنياً، مشيرا الى ان جلسة مجلس النواب اليوم هي استمرار لنهج التعطيل وعدم التوازن وانتظام المؤسسات وضربت الشراكة الوطنيّة، واوضح بان الثنائي وخصوصاً حزب الله معزول بشكل كبير على الساحة اللبنانية وسينكشف أكثر إذا أُجريت الانتخابات البلدية، متسائلا "لماذا نعطي الإسرائيلي حقّ منع الشعب اللبناني من إعطاء رأيه في هذه الانتخابات؟".

وشدد الصايغ في حديث تلفزيوني، على ان هناك توحيد للموقف اللبناني بشأن موضوع النازحين السوريين، فالتوصيات واضحة وكذلك خطّة الحكومة التي تبقى قراراتها جيّدة، إنّما ناقصة، وهناك اتّصال حصل بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ونظيره السّوري.