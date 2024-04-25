«فيتو» روسي على حظر «الدمار الشامل» في الفضاء

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (وام)

استخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار يؤكد على التزام جميع الدول الأطراف بالامتثال التام لمعاهدة الفضاء الخارجي، بما في ذلك عدم وضع أي أجسام تحمل أي أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل في أي مدار حول الأرض، أو وضع مثل هذه الأسلحة على أي أجرام سماوية أو في الفضاء الخارجي بأي طريقة أخرى.

وصوّت لصالح مشروع القرار، الذي اشتركت في تقديمه الولايات المتحدة واليابان، 13 دولة عضوة بالمجلس، في حين امتنعت الصين عن التصويت عليه.

وصوت الاتحاد الروسي ضد مشروع القرار باستخدام «الفيتو»، وذلك لعدم الأخذ بتعديلاتهما على مشروع القرار التي تنص على دعوة الدول التي لديها قدرات كبيرة في ميدان الفضاء إلى اتخاذ تدابير عاجلة لكي تمنع إلى الأبد وضع أسلحة في الفضاء الخارجي والتهديد باستعمال القوة أو استعمالها في الفضاء الخارجي، بشن هجمات من الفضاء ضد الأرض ومن الأرض ضد الأجسام الموجودة في الفضاء الخارجي.

ويهيب نص مشروع القرار بجميع الدول، وبصفة خاصة الدول التي تمتلك قدرات كبيرة في ميدان الفضاء، أن تسهم بنشاط في تحقيق هدف استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا ستقدم قريبا في مجلس الأمن مشروع قرار بشأن منع نشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: «سنقدم في المستقبل القريب مشروع قرار خاص بنا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي سيأخذ في اعتباره نتائج المناقشات حول الوثيقة الأمريكية اليابانية، والتطورات الحالية المقبولة من أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ونعول على تبني مشروع قرارنا في مجلس الأمن»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.