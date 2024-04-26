الكعكي ذكّر بموعد جلسة الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس جديد لنقابة الصحافة

لفت نقيب الصّحافة عوني الكعكي، في بيان، إلى أنّ "عملًا بأحكام المادّة 23 من النّظام الدّاخلي لنقابة الصحافة،
يذكّر الكعكي الزّملاء أعضاء الجمعيّة العموميّة لنقابة الصحافة اللبنانية، بموعد جلسة الجمعيّة العموميّة الانتخابيّة العامّة لاختيار أعضاء مجلس جديد لنقابة الصّحافة عن المطبوعات السّياسيّة وعن المطبوعات غير السّياسيّة ووكالات الأنباء المحليّة، وتكون كالآتي:
- السّاعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين 29 نيسان 2024، لفئة المطبوعات السّياسيّة.
- تليها بعد انتهائها مباشرةً، جلسة الجمعيّة العموميّة لفئة المطبوعات غير السّياسيّة ووكالات الأنباء المحليّة. وتكون هذه الجلسة قانونيّة بمَن حضر، وذلك في دار نقابة الصّحافة اللّبنانيّة- جادة صائب سلام".
وأعرب الكعكي عن أمله في "مشاركة الزّملاء في انتخابات أعضاء مجلس نقابتهم".
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