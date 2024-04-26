إعلام إسرائيلي: إصابة بن غفير ونقله إلى المستشفى بعد انقلاب سيارته في الرملة

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، عن نقل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمستشفى، إثر إصابته بعد انقلاب سيارته في مدينة الرملة.
ووقع الحادث قرب مكان عملية الطعن التي وقعت في الرملة، وأدّت إلى إصابة إسرائيلية ومقتل منفّذ العملية في وقت سابق من اليوم.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ "سيارة الوزير إيتمار بن غفير اجتازت الإشارة الحمراء ما تسبب في حادث سير أدى لانقلابها".
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