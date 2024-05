شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بالسرطان.. قصر بكنجهام يكشف الحالة الصحية للملك تشارلز والان نبدء بالتفاصيل

سرطان الملك تشارلز

الدمام - شريف احمد - قال قصر بكنجهام، اليوم الجمعة، إن العاهل البريطاني الملك تشارلز سيعود إلى استئناف مهامه العامة الأسبوع المقبل، لأول مرة منذ تشخيص إصابته بالسرطان، وذلك في ظل ما أحرزه من تقدم جيد في العلاج وفترة من التعافي.وفي فبراير، أعلن القصر أن الملك البالغ عمره 75 عاما، شُخّصت إصابته بنوع لم يتم الكشف عنه من السرطان، خلال فحوص بعد خضوعه لإجراء تصحيحي لتضخم البروستاتا. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كان الملك تشارلز ملك بريطانيا، قال في فبراير الماضي، إن رسائل الدعم التي تلقاها بعد تشخيص إصابته بالسرطان أبكته.وتقلد الملك عرش البلاد منذ أقل من 20 شهرًا عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث.