مقتدى الصدر: الطلاب في الجامعات الأميركية يقعون تحت وطأة الديمقراطية الزائفة للحكومة الأميركية

اعلن زعيم التيار الصدري العراقي، عن "دعمه للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي هزت الجامعات الأميركية"، مطالباً بإنهاء "القمع الذي يستهدف المتظاهرين".

ولفت الصدر، في بيان، الى أننا "نحن ننادي بالكف عن قمع الأصوات المنادية بالسلام والحرية ووقف المجازر والإرهاب الصهيوني القذر والوقح"، مضيفاً أن "صوت الجامعات الأميركية المنادية بوقف الإرهاب الصهيوني صوتنا".

وأضاف أن "الطلاب في الجامعات الأميركية، نساءً ورجالاً، يقعون تحت وطأة الديمقراطية الزائفة للحكومة الأميركية، وتحت عنف الحرية الزائفة الكاذبة لهذه الحكومة المتهالكة"، معتبرا ً أن "كل من يحاول اسكات ذلك الصوت الهادر في اي من بقاع العالم انما هو حيوان ووحش كاسر لا رحمة في قاموسه".

وينصب الطلاب الأميركيون، خياماً تنديداً بالدعم العسكري الذي تقدّمه الولايات المتحدة لإسرائيل والوضع الإنساني في قطاع غزّة. وقد عملت شرطة مكافحة الشغب الأميركية في جامعات عدّة على إخراج المتظاهرين واعتقلت العشرات من الطلاب والأكاديميين.