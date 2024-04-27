أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في تصريح من كفرشوبا، إلى أنّ "الهوية الحقيقة للوطن تتجسد هنا انتماءًا حقيقيًا بعيدًا عن الطائفية والمذهبية، دفاعًا عن الوطن والأرض والعرض والكرامة الوطنية".
ولفت، خلال تشييع المواطن الشهيد قاسم أسعد الذي ارتقى بغارة إسرائيلية في كفرشوبا، إلى أنّه "لمن يريد أن يعرف هوية لبنان الحقيقية عليه أن يأتي إلى هذه الارض التي تنبذ الطائفية والمذهبية ولا تعرف عدوًا إلا العدو الإسرائيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر هاشم من كفرشوبا: لمن يريد أن يعرف هوية لبنان الحقيقية عليه أن يأتي إلى هذه الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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