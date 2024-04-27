توريد 67 ألف طن قمح لصوامع الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، توريد 67 الف 118 طن قمح من المزارع إلى الشون والصوامع المنتشرة على مستوى المحافظة مع استمرار عمليات حصاد المحصول والتي تستمر حتى نهاية الشهر المقبل.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل الزراعة بالوادي الجديد، إنه يجرى استكمال حصاد وتوريد المحصول الاستراتيجي بالمحافظة التي تضم 328 ألف فدان قمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 أردب للفدان.

وأكد المرسي، المتابعة المستمرة لأعمال التوريد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة، مضيفا أن نقاط استلام القمح بالمحافظة تشمل صومعة شرق العوينات وسعتها 60 ألف طن، وصومعة الخارجة سعة 45 ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها 700 طن، وشونة الفرافرة وسعتها 700 طن، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، بجانب متابعة عمل لجان فرز واستلام الأقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون للتأكد من سلامة الاقماح وجودتها.

كما أكد وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن المحافظة تواصل حصاد محصول القمح للعام الجاري، وذلك على مستوى المزارع التي تروي بالآبار الحكومية بأراضي التمليك القديمة، وأراضي الشركات الزراعية الاستثمارية بمناطق شرق العوينات وغرب الموهوب والفرافرة وجميع مراكز المحافظة الإدارية الخمس والمشروعات الزراعية الخاصة التي تم تقنينها خلال الفترة الماضية، وتضم منطقة شرق العوينات أكبر المساحات المنزرعة بالقمح حيث بلغت المساحة حوالي 192 ألفا و277 فدان قمح.