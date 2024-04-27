سمير فرج: مظاهرات طلاب أمريكا تبعث بالأمل لإحياء الضمير العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أعرب المفكر الإستراتيجي سمير فرج، عن سعادته بالمظاهرات التي تخرج في الجامعات الأمريكية تضامنا مع القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن الأسوأ في احتجاجات طلاب أمريكا هو دخول الشرطة وأسلحتها للحرم الجامعي.

ولفت فرج، إلى أن المظاهرات في أمريكا تبعث الأمل في أن الضمير العالمي قد يستيقظ يوما ما ويتحرك نصرة للقضية الفلسطينية.

وأوضح أن كلام بايدن الذي صرح به اليوم كان إيجابيا عندما تحدث عن التزامه بعودة الرهائن الإسرائيليين وفرض عقوبات على تل أبيب حال اجتياح رفح الفلسطينية، وهذا يتمثل في وقف المساعدات العسكرية.

ولفت فرج، إلى أن الذخيرة والأسلحة الإسرائيلية كادت أن تفنى لأنها تحارب منذ أكثر من 200 يوم، وهي أحوج ما يكون للمساعدات الأمريكية.