تتبع المنهج البريطاني.. ماذا قال وزير التعليم عن المدرسة الدولية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الوزارة على التوسع في المدراس الرسمية الدولية "IPS" والارتقاء بمستوى جودتها نظرا للإقبال الكبير عليها لما تقدمه من مستوى تعليمي متميز.

وأشار خلال زيارته إلى محافظة الغربية، إلى حرصه على متابعة سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمدرسة الرسمية الدولية بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا.

وأكد أن هذه المدارس تعد نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، وبمصروفات مدعمة، حيث تمنح الطالب شهادة "IG" وتتبع المنهج البريطانى.

وأشار إلى أن المحافظة تضم مدرسة رسمية دولية حققت نجاحا كبيرا ونظرا للإقبال الشديد عليها سيتم افتتاح مدرسة أخرى.

يذكر أن وزير التربية والتعليم، عقد اجتماعا مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وقيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الاستعدادات لامتحانات العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ واستعراض الآليات المنظمة لها.