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من القاهرة للإسكندرية.. السكة الحديد تسير رحلة اليوم الواحد احتفالًا بشم النسيم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشاركة المصريين الاحتفال بعيد شم النسيم، وذلك من خلال تسيير رحلة اليوم الواحد.

وبحسب منشور للهيئة، تستهدف رحلة اليوم الواحد والتي تنطلق يوم الاثنين 6 مايو 2024، إتاحة الفرصة للمواطنين في قضاء شم النسيم بين أحضان الطبيعة.

وأوضح منشور الهيئة، أن محطات توقف الرحلة، تشمل: بنها، طنطا، إيتاي البارود، دمنهور، سيدي جابر.

وحول مواعيد الرحلة، تقوم من القاهرة الساعة 7 صباحًا يوم الاثنين على أن تكون العودة من محطة سيدي جابر في نفس اليوم الساعة 6 مساءً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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