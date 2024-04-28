من القاهرة للإسكندرية.. السكة الحديد تسير رحلة اليوم الواحد احتفالًا بشم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشاركة المصريين الاحتفال بعيد شم النسيم، وذلك من خلال تسيير رحلة اليوم الواحد.

وبحسب منشور للهيئة، تستهدف رحلة اليوم الواحد والتي تنطلق يوم الاثنين 6 مايو 2024، إتاحة الفرصة للمواطنين في قضاء شم النسيم بين أحضان الطبيعة.

وأوضح منشور الهيئة، أن محطات توقف الرحلة، تشمل: بنها، طنطا، إيتاي البارود، دمنهور، سيدي جابر.

وحول مواعيد الرحلة، تقوم من القاهرة الساعة 7 صباحًا يوم الاثنين على أن تكون العودة من محطة سيدي جابر في نفس اليوم الساعة 6 مساءً.