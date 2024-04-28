الفلبين تنفذ "التعلم عن بعد" بسبب موجة الحر

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة التعليم في الفلبين أن جميع المدارس الحكومية ستنفذ التعلم عن بعد غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، بسبب الحر الشديد وإضراب العاملين في وسائل النقل ، بمختلف أنحاء البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم الأحد "في ضوء أحدث توقعات مؤشر الحرارة لإدارة "الخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية وإعلان عن إضراب العاملين في وسائل النقل بمختلف أنحاء البلاد، يجب على جميع المدارس الحكومية بمختلف أنحاء البلاد ، تنفيذ فصول دراسية غير متزامنة أو التعلم عن بعد يومي 29 و30 أبريل 2024"، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم.

وأضافت الوزارة أيضا أن "المعلمين والإداريين في جميع المدارس الحكومية، لن يكون لزاما عليهم الحضور إلى مقار عملهم". غير أنه يمكن لأنشطة، تنظمها مكاتب الأقسام الإقليمية والمدارس، مثل "اجتماعات الاتحاد الرياضي الإقليمي" أن تستمر غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، إذا تم اتخاذ إجراءات السلامة لجميع المشاركين، في الاعتبار. يأتي ذلك، مع استمرار موجة الحر الشديدة، التي تجتاح أجزاء من البلاد. وقالت إدارة "الخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية" أنه من المتوقع أن يستمر الطقس الحار غير المعتاد، الذي تفاقم بسبب ظاهرة "النينو" وتغير المناخ، حتى منتصف مايو المقبل.