البرلمان العربي يدعو لإجراء تحقيق دولي في جرائم المقابر الجماعية بمستشفيات غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ)

دعا البرلمان العربي لفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مجمع الشفاء الطبي، ومجمع ناصر الطبي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من بعض المناطق في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة إفلات الاحتلال من العقاب، ومحاسبته على جرائمه.

وأكد البرلمان العربي في بيان له، اليوم الأحد، أن حجم المجازر والجرائم البشعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، التي قام بها بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ، في قطاع غزة يثير شكوكا وتساؤلات جدية بشأن قدرة المنظومة الأممية على حماية المدنيين،

وأكد البرلمان العربي أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وانتهاك لكافة القرارات التي تدعو إلى حماية المدنيين أثناء الحروب.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم ومجازر وفقاً لمعايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة كمجرمي حرب.