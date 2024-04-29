زيلينسكي: أوكرانيا وأمريكا تعملان على وضع اتفاقية أمنية طويلة الأمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن كييف وواشنطن تعملان على وضع اتفاقية أمنية ثنائية، كجزء من جهوده المستمرة لضمان حصول بلاده التي مزقتها الحرب على دعم طويل الأمد.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر تقنية الفيديو: "نحن نعمل بالفعل على نص محدد، وهدفنا هو جعل هذا الاتفاق هو الأقوى من كل الاتفاقات".

وأضاف "إننا نناقش الأسس المحددة لأمننا وتعاوننا، ونعمل أيضا على تحديد مستويات محددة من الدعم لهذا العام والسنوات العشر المقبلة".

وأشار إلى أن الدعم سيتنوع بين معدات عسكرية وإنتاج مشترك للأسلحة بجانب مساعدات مالية.

وشدد على أن "الاتفاق يجب أن يكون نموذجيا حقا ويعكس قوة القيادة الأمريكية".

ويُذكر أن أوكرانيا أبرمت أيضا اتفاقيات أمنية ثنائية مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا.