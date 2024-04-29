"أسميتك على اسم بنت الرسول".. دكتور بجامعة المنوفية يبكى المُشيعين في جنازة ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

لم يكن يتخيل المشاركون في تشييع جنازة شابة في كلية الصيدلة بقرية بني غريان التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، أن مشهد توديعها سيكون مبكيًا إلى هذا الحد، بعد كلمات والدها أثناء الدفن.

رحلت الفتاة التي تُدعى "فاطمة محرم عبد السميع" وتبلغ من العمر 19 عامًا يوم الجمعة بعد صراع قصير مع المرض، وأثناء الدفن وإدخالها للقبر قال والدها الأستاذ الدكتور محرم عبد السميع بكلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية: "يا فاطمة أسميتك على اسم بنت رسول الله 'فاطمة الزهراء'، بعد رؤية في المنام أخبرها لي أخي الأكبر رحمه الله، أنتِ فلذة كبدي وثمرة فؤادي، والله يا بنتي أنا راض عنكِ.. فهل أنتِ راضية عني؟ إني قد احتسبت وحمدت الله".

مصدر بالقرية، قال لموقع "الخليج 365"، إن الفتاة فقدت والدتها الطبيبة إثر أزمة صحية، ما أدخلها في حالة نفسية سيئة أثّرت على تحصيلها موادها الدراسية في المرحلة الثانوية العامة، ورغم دعم الأب لها ودخولها إحدى كليات الصيدلة الخاصة إلا أن الأثر النفسي كان عميقًا وتطور إلى جسدي، ونُقلت بين العيادات والمستشفيات حتى استقرت في غرفة العناية المركزة لنحو أربعة أشهر قبل وفاتها.

وأضاف المصدر أن الأسرة أعلنت يوم الجمعة وفاة الابنة وشيّعت جنازتها عصرًا من مسجد سيدي سالم بقرية بني غريان، وشارك في تشييعها المئات من أهالي القرية، واكتفت أسرتها بتقبل العزاء عقب تشييع الجنازة بالمقابر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلمة الأب لابنته خاصة بين زملائه وطلابه، معبرين عن أسفهم وحزنهم بعد كلماته المُبكية.