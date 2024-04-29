مستعمرون يضربون فلسطينيا تحت حماية قوات الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - مع استمرار جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وسلطته، تزداد أعمال المستعمرين العنيفة في حق الفلسطينيين، حيث اعتدى مستعمرون بحماية جنود الاحتلال، اليوم الإثنين، بالضرب المبرح على مواطن بمسافر يطا جنوب الخليل.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتدوا مستعمرين بالضرب المبرح على مواطن في خربة صارورة بمسافر يطا، ما أدى لإصابته برضوض وجروح.

وعلى صعيد آخر كانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الإثنين، الشابين مصطفى يوسف شيباني، وجميل منير قاسم اقحش السخن من بلدة عرابة جنوب جنين، عقب مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية نزلة زيد بمنطقة يعبد، فيما لا تزال قوات الاحتلال لليوم التاسع على التوالي تقتحم قرية جلبون شمال شرق جنين، وتستولي على منزل يعود للمواطن رافع رفيق أبو الرب يقع قرب مدرسة البنات الأساسية حيث حولته إلى نقطة عسكرية، بحسب "وفا".

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم ابوالرب لـ"وفا": إنه تم الإعلان عن عدم انتظام الدراسة في القرية باستثناء طلبة الثانوية العامة، بسبب اقتحام قوات الاحتلال، وخشية على الطلبة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قرية برقة شمال غرب نابلس، وذلك عبر عدة مداخل وداهمت عددا من أحيائها.

وفي صباح اليوم، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية، خاصة للمتوجهين إلى الأغوار، ما تسبب بحدوث أزمة مركبات على الحاجزين.

ويشهد الحاجزان منذ أشهر تشديدا عليهما، وتدقيقا وتفتيشا للمواطنين، ويفصل الحاجزان مدن الضفة الغربية عن الأغوار الشمالية.