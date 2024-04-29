ابراهيم: في لبنان نحمل تاريخاً عريقاً مليئاً بالتحديات والصعوبات لكثرة الغزاة والازمات

اشار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، الى إننا "في لبنان، بلد الأرز والثقافات المتعددة، نحمل تاريخاً عريقاً مليئاً بالتحديات والصعوبات لكثرة الغزاة والازمات التي ضربت تاريخه. لقد شهدت هذه الأرض الطيبة تداولاً دائماً بين الأزمات والصراعات، ومع كل عقبة تَظهَرُ شجاعةُ شعبِنا واستمراريتُه في مواجهة التحديات. وفي قلب هذا الصراع وقف دائماً شهداؤنا، الذين بذلوا حياتهم من أجل الحرية والكرامة والعدالة".

ولفت خلال قيامه بجولة في البقاع الغربي متفقداً اوضاع الرعايا، حيث ترأس قداس احد السامرية في كنيسة القديس جاورجيوس في كفريا، وهو قداسه الأول في البلدة بعد توليته على الأبرشية، الى ان "مع كل هذه الصعوبات والتحديات، بقي لبنان دائماً ملاذاً للتنوع والتعايش. إن تلاحمنا كشعب واحد مع تنوعنا الديني والثقافي، هو ما يجعلنا أقوياء، فخورين بأصالتنا وهوية بلدنا. بلدُنا بلدٌ رائع وشعبنا شعبٌ رائع. أمّا كيف وصلنا إلى سوء الطالع الذي نعيش فيه اليوم تحت هيمنة طبقة سياسية غلبتها نرجسيةٌ قاتلة وعُقَدُ عِشقِ الذاتِ المميت، فالإجابةُ على هذا السؤال فيها من القساوة ما يمنعني عن التفوّهِ بها في هذا المكان المقدس".

كما زار المطران ابراهيم المركز الطبي لمنظمة مالطا لبنان في كفريا، وجال في اقسام المركز واطّلع على الخدمات المقدمة في المركز والتي تغطي الحاجات الصحية والإجتماعية للقرى المجاورة. واشاد بـ"الدور المركزي الذي يقوك به المركز في توفير الرعاية الطبية لأبناء المنطقة وبرسالة راهبات المحبة في رعايا البقاع الغربي".