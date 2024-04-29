خطوات إصدار بطاقات الـ"كريدت كارد" من البنوك لتقسيط المشتريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تتيح البنوك للعملاء إصدار بطاقات ائتمان الـ"كريدت كارد" التي تشهد طلبات مرتفعا خلال الأونة الأخيرة لسداد وتقسيط المشتريات إلكترونيا من خلال طريقتين بضمان الراتب أو بضمان أوعية ادخار العميل لدى البنك.

وبطاقات الائتمان تعد قرضا مصغرا تتيحه البنوك للعميل بشروط ميسرة للغاية بشرط التزام العميل بسداد استخداماته الشهرية قبل انتهاء المهلة تجنبا لغرامة التأخير وعبء الفائدة.

وتزايد إصدار بطاقات الائتمان خلال آخر عام بنحو 650 ألف بطاقة خلال 2023 ليصل الإجمالي نحو 5.7 مليون بطاقة بالبنوك بنهاية العام الماضي، وفق آخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري.

وتتباين الحدود القصوى لاستخدامات البطاقات شهريا التي تتراوح بين 3 آلاف جنيه إلى فوق مليون جنيه استنادا على الدخل الشهري للعميل أو إجمالي ودائعه.

وتتنوع بطاقات الائتمان حسب حدودها بين الكلاسيكية والذهبية والبلاتينيوم والتاتينيوم، وورلد وورلد إيليت، وجميعها تتيح سداد المشتريات سواء داخل مصر أو خارج مصر وفقا للحدود المقررة من كل بنك.

خطوات إصدار بطاقات الـ"كريدت كارد" بالبنوك من خلال طريقتين

الطريقة الأولى- بضمان راتب العميل

- يتوجه العميل إلى أقرب فرع للبنك الذي يرغب التعامل معها، وتقديم طلب إصدار بطاقة ائتمان.

- يطلب البنك من العميل تقديم صورة من جهة العمل مختومة بإجمالي الدخل الشهري بهدف التأكد من وجود راتب له.

- يقوم البنك بتحديد الحد الأقصى للبطاقة شهريا بناء على راتب العميل والفئة التي يندرج تحتها حسب تصنيف البنك.

- يحصل العميل بعد إتمام الإجراءات على بطاقة الائتمان خلال أسبوع من تقديم الطلب.

- يقوم العميل بعد استلام البطاقة بتفعيلها من خلال أقرب ماكينة صراف آلي تابعة للبنك وتحديد الرقم السري.

الطريقة الثانية- بضمان الودائع

- تتيح هذه الآلية مرونة للعملاء بإصدار بطاقة ائتمان دون الحاجة إلى تقديم مستندات إثبات الدخل أو زيادة حدود البطاقة شهريا مع الدخل الشهري.

- يصدر البنك للعميل البطاقة بعد تلقيه طلب من العميل بإصدار بطاقة ائتمان بحدود محددة من ودائعه.

-يحجز البنك على جزء من رصيد العميل مقابل إصدار البطاقة بعد موافقة العميل وتوقيعه على إقرار بذلك وهو إجراء يضمن للبنك الحصول على مستحقاته في حال عدم انتظام العميل في السداد.

ويصدر البنك للعميل البطاقة ويتم إتباع باقي إجراءات تفعيل البطاقة بنفس خطوات الطريقة الأولى المطبقة على الموظفين.