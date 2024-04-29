الإمارات تستقبل الدفعة ١٦ من المصابين الأطفال والمرضى الغزيين

القاهرة - كتب محمد نسيم - وصلت دفعة جديدة وهي السادسة عشر على التوالي، من مصابي الحرب الأطفال في غزة ومرضى السرطان فاقدي الرعاية الطبية الملائمة بسبب الظروف في القطاع، وتضم الدفعة ٢٥ محتاجاً للرعاية الطبية والصحية العاجلة و٥١ مرافقاً من عوائلهم.

وعقب هبوط الطائرة، القادمة من مطار العريش المصري في مطار زايد الدولي، عملت الفرق الطبية على نقل الجرحى والمصابين التي تتطلب حالاتهم الرعاية الفورية إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهم.و

وتأتي هذه المبادرة بتوجيهات من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتقديم العلاج والرعاية الصحية لـ 1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.

وأعرب ذوو المرضى والجرحى، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تشكل نموذجا متفردا للتضامن والتعاضد بين الدول الشقيقة.

وأكدوا أن دولة الإمارات كانت ولا تزال السباقة في مد يد العون والإغاثة إلى الشعب الفلسطيني ومساندته في الظروف كافة، مثمنين جهود الفرق الطبية والتطوعية التي قدمت الدعم الكامل لهم.

يذكر أن الإمارات ظهرت في العديد من المبادرات والتدخلات الإنسانية والاغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل الأزمة الحالية، في إطار عملية "الفارس الشهر ٣"، والعديد من الجهود لمعالجة المرضى والمصابين الفلسطينيين عبر إقامة مستشفى ميداني داخل القطاع بسعة أكثر من 150 سريرا، كما أقامت المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش المصري الذي يتسع لـ 100 سرير ويضم غرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبر وصيدلية ومستودعات طبية.

المصدر : وكالات انباء اماراتية