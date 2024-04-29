محافظ الشمال: لعدم بيع أي دراجة نارية لمن لا يحمل رخص سوق قانونية وأخذ تعهد بوجوب تسجيلها

أشار محافظ لبنان الشّمالي ​رمزي نهرا​، في كتاب إلى قيادة درك منطقة الشّمال الإقليميّة، إلى أنّ "عطفًا على مقرّرات اجتماع مجلس الأمن الفرعي الّذي انعقد بتاريخ 4/4/2024، واستكمالًا لحملة ضبط ​الدراجات النارية​ المخالِفة للأنظمة والقوانين، المنتشرة خصوصًا في منطقة ​طرابلس​ ومحيطها، والّتي تسهّل عمليّة نشل المارّة؛ إضافةً إلى أنّها تتسبّب بحوادث مروريّة خطيرة.

وحيث أنّ العديد من الأشخاص يقودون الدرّاجات النّاريّة للقيام بسلوكيّات غير أخلاقيّة، من خلال إزعاج النّاس وإقلاق راحتهم ليلًا ونهارًا.

نطلب الاطّلاع وتكليف من يلزم إبلاغ مستوردي ومحلّات بيع الدرّاجات النّاريّة، عدم بيع أيّ درّاجة لمن لا يحمل رخص السّوق القانونيّة، وأخذ تعهّد بوجوب تسجيلها في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات خلال مهلة شهرين من تاريخ إبرام عقد البيع، وذلك تحت طائلة الحجز وإقفال المحلّات المخالفة بالشّمع الأحمر، وأخذ إشارة النّيابة العامّة الاستئنافيّة في الشمال لفتح محضر تحقيق عدلي لملاحقة المخالفين والادّعاء عليهم أمام القضاء المختص؛ وإيداعنا محاضر التّبليغ بموجب جداول والإفادة".