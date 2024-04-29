الخارجية البريطانية: هناك عرض سخي لوقف إطلاق النار لمدة 40 يوما في غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى

كشف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن "هناك عرض سخي لوقف إطلاق النار لمدة 40 يوما في غزة مقابل إطلاق سراح رهائن"، معتبراً أن " إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة من خلال دعمها لحماس والحوثيين وحزب الله".

ورأى كاميرون، أنه "على إسرائيل دعم حل الدولتين لأن ذلك يصب في مصلحتها على المدى الطويل".