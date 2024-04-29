وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ما تزال خارج الإجماع الدولي.
من جانبه، قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث ايدي إنه "يجب علينا أن نكون جزءا من الحلول للوصول إلى السلام، ونحن الآن نبحث عن عملية سياسية لحل الدولتين".
وأضاف: "من المهم جدا إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لأن ما يحدث في غزة أمر وحشي وغير مقبول".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية: نرغب في تعزيز جهود حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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