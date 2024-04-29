ذكر المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، في بيان، إلى أنّ "حميّة غادر إلى جمهوريّة ​الدومينكان​، لحضور الاجتماع الّذي تعقده "المنظمة الدولية للطيران المدني- ICAO" لتعزيز الاستفادة من قدرات قطاع الطّيران، وذلك حرصًا على استمرار التزام ​لبنان​ بالمعايير الدّوليّة المتعلّقة بالسّلامة العامّة والملاحة الجوّيّة في أجواء مطار بيروت الدولي، على أن يعقد لقاءات مع الأمين العام للمنظّمة خوان كارلوس سالازار ورئيسها سالفاتور ساشيتانو؛ والعديد من نظرائه المشاركين من الدّول الأعضاء فيها".

كانت هذه تفاصيل خبر خمية غادر إلى الدومينكان لحضور اجتماع "ICAO" لتعزيز الاستفادة من قدرات قطاع الطيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.